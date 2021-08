Notizie Udinese – I tifosi non ci stanno: protesta contro la società

Scoppia la protesta dei tifosi contro la società in vista della gara d'esordio di domenica 22 agosto. Ecco il motivo

Redazione

L'Udinese, reduce dalla vittoria per 3-1 in Coppa Italia contro l' Ascoli, si prepara ad affrontare l' esordio in campionato. Domenica prossima, i friulani, saranno chiamati ad un vera battaglia: alla Dacia Arena farà visita la Vecchia Signora. Servirà la gara perfetta. Gli errori non sono ammessi. La squadra di Gotti non ha nulla da perdere e guarda a questo match con tranquillità. Lo stesso non si può dire per i tifosi bianconeri, i quali hanno dato il via ad una protesta contro la società guidata da Gino Pozzo. Ma vediamo il motivo.

Costo dei biglietti troppo alto

Il motivo è esclusivamente economico. Il campionato coi tifosi sugli spalti non è nemmeno iniziato che è già tempo di polemiche per il costo dei biglietti. Per la gara inaugurale del campionato, la società friulana ha messo in vendita le curve a 60 euro (48 per abbonati stagione 2019/20), i distinti a 110 (80), la tribuna laterale a 105 euro (84), la tribuna centrale a 140 (112). Prezzi ritenuti eccessivamente alti dagli ultras della curva nord e dall'Auc (Associazione Udinese Club). Questi ultimi hanno rilasciato un comunicato. Vediamo di cosa tratta.

Il duro comunicato dell'Auc

Giuseppe Marcon, presidente dell'Auc, ha inviato una nota alla società per sensibilizzarla verso una riduzione del costo dei biglietti. ''Auc, preso atto dei prezzi comunicati dalla società in relazione alla partita Udinese-Juventus del 22 agosto, e delle forti proteste da parte della nostra tifoseria, e in particolare dello zoccolo duro formato dagli abbonati, che spesso sottoscrivono l'abbonamento a scatola chiusa, chiede all'Udinese una revisione dei prezzi, uniformandoli quanto meno agli sconti praticati per la Coppa Italia'' - Ma non finisce qui - ''Riteniamo doveroso questo atteggiamento verso la parte più fedele e passionale dei tifosi friulani''. Questa richiesta verrà accolta? Non ci resta che aspettare. Nel frattempo, vi riproponiamo le pagelle di Udinese-Ascoli. Siete d'accordo con i nosri voti? <<<