News Udinese – Trovato il sostituto di De Paul? Ecco cosa sappiamo

Dopo la grande e convincente vittoria contro l'Ascoli , nel match di ieri sera, che ha garantito l'accesso ai sedicesimi di finale della Coppa Italia. Ci sono diverse e nuove indicazioni da segnare e segnalare . Sembra esser finalmente presente a tutti il nuovo giocatore che potrà sostituire il vuoto lasciato da De Paul . Nel match di ieri si è incredibilmente portato la squadra sulle spalle ed ora è pronto per comandare. Essere il nuovo faro e cercare di non sbagliare nulla, ma offrire assist e gol ai nuovi componenti del team. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando. Il giocatore è carichissimo .

Il giocatore al centro dell'articolo è il Tucu Roberto Pereyra. Il fantasista argentino è alla seconda stagione nel team di Luca Gotti. La sua prima season è stata a dir poco convincente ben cinque gol ed otto assist, tutti da seconda punta. L'intesa con l'altro giocatore dell'albiceleste Rodrigo De Paul è stata impressionante. Dopo l'addio del Don, va trovata una nuova figura in grado di poter far girare tutta la squadra e il match di ieri ci ha dato le indicazioni necessarie per capire che sarà proprio Pereyra a ricoprire questo ruolo. Andiamo a vedere come potrebbe cambiare lo scacchiere tattico dell'allenatore con questa novità.