Udinese – Il titolare si allena a parte / Scatta l’emergenza

Il giocatore è un vero e proprio punto fermo, ma per il momento non è al meglio fisicamente. Tutto quello che bisogna sapere sul suo conto

Il team bianconero si prepara per il rush finale di stagione. Al momento la situazione racconta di una squadra che ha ancora dieci partite da giocare (ben due in più rispetto alla maggior parte delle avversarie). La situazione in classifica è abbastanza tranquilla, ma sicuramente non è un'occasione per abbassare la guardia. Bisogna prestare la massima attenzione per potersi tirare fuori definitivamente dalla zona calda della classifica, la prima chance potrebbe arrivare proprio domenica. Alla Dacia Arena di Udine arriverà il Cagliari allenato da Walter Mazzarri, stiamo parlando di una squadra pronta e che vuole fare la differenza dato che si sta giocando la permanenza nella massima serie. Intanto in casa friulana non arrivano belle notizie, un titolarissimo è ancora alle prese con un guaio fisico.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è uno dei tanti nuovi volti arrivati quest'estate. Stiamo parlando di un talento che raramente ha deluso le aspettative ed anche se è partito in sordina è riuscito a conquistarsi un posto da titolare. Se ancora non si fosse capito, il protagonista è Nehuen Perez. Il talento in prestito dall'Atletico Madrid non è andato in nazionale pur di recuperare al meglio, ma per il momento il fastidio sembra non essere rientrato. Bisogna trovare una soluzione in vista dell'incontro di domenica. Ecco chi potrebbe esserci al suo posto.

Il sostituto

Si potrebbe riproporre la difesa che ha giocato a Napoli, di conseguenza (partendo da sinistra) scenderanno in campo: Rodrigo Becao, Pablo Marì e Marvin Zeegelaar. Anche se non va sottovalutato il possibile ritorno del capitano Bram Nuytinck, che potrebbe cambiare le carte in tavola fino all'ultimo minuto. Ora la palla passa al mister Gabriele Cioffi che dovrà scegliere con chi scendere in campo.