mondoudinese udinese news udinese Udinese – Goglichidze titolare contro la Bulgaria: i dettagli della gara

udinese

Udinese – Goglichidze titolare contro la Bulgaria: i dettagli della gara

Udinese – Goglichidze titolare contro la Bulgaria: i dettagli della gara - immagine 1
Il giovane difensore bianconero sta continuando a mettere minutaggio in nazionale per le qualificazioni ai prossimi mondiali
Lorenzo Focolari Redattore 

Secondo e ultimo incontro con la Georgia nelle partite di qualificazione ai prossimi Mondiali per Saba Goglichidze, che oggi è stato schierato dall'inizio contro la Bulgaria.

La sua squadra ha ottenuto una vittoria per 3-0 e il giocatore bianconero ha partecipato all'intero incontro. Buoni segnali per mister Runjaic che può contare sulle prestazioni del ragazzo anche in campionato.

Il difensore georgiano ha già avuto modo di scendere in campo nelle prime due giornate e mister Runjaic lo utilizzerà parecchio per ruotare in difesa. Le ultime di mercato: I Pozzo fanno fuori un top a Gennaio? La verità<<<

Leggi anche
Notizie Udinese – Neroazzurri e bianconeri e i riposi per la settimana
Udinese – Mehdi Leris carica i compagni toscani! Le parole

© RIPRODUZIONE RISERVATA