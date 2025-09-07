Udinese – Goglichidze titolare contro la Bulgaria: i dettagli della gara

Secondo e ultimo incontro con la Georgia nelle partite di qualificazione ai prossimi Mondiali per Saba Goglichidze , che oggi è stato schierato dall'inizio contro la Bulgaria .

La sua squadra ha ottenuto una vittoria per 3-0 e il giocatore bianconero ha partecipato all'intero incontro. Buoni segnali per mister Runjaic che può contare sulle prestazioni del ragazzo anche in campionato.

Il difensore georgiano ha già avuto modo di scendere in campo nelle prime due giornate e mister Runjaic lo utilizzerà parecchio per ruotare in difesa.