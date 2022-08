Notizie Udinese | Un titolare dell’anno scorso resta in Serie A

Tutto fatto per il ritorno di un ex giocatore dei friulani in Italia. Atteso oggi per visite mediche e firma sul contratto

Redazione

Dopo essere stato uno dei pilastri dell'ottima seconda parte di stagione dei friulani, Pablo Marì ha trovato una nuova destinazione, sempre in Serie A. Il centrale spagnolo aveva fatto ritorno all'Arsenal al termine del prestito che lo aveva legato all'Udinese negli scorsi 6 mesi, ma non rientrava nei piani tecnici di Arteta. Nemmeno convocato per la gara di esordio dei Gunners contro il Crystal Palace, Marì ha finalmente una nuova squadra per cui giocare.

Nella notte infatti è arrivata la fumata bianca tra Arsenal e Monza, con i brianzoli che così, dopo Marlon e Carboni, hanno chiuso per un altro difensore. Il classe '93 torna così in Serie A con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza e sosterrà le visite mediche nel pomeriggio. Con i friulani l'ex Flamengo ha messo a segno due reti in 15 presenze, uno score da far leccare i baffi e che probabilmente ha spinto Galliani a trovare a tutti i costi una soluzione, battendo la concorrenza dell'Hellas Verona.

L'Udinese si consola in Brasile

Difensore che va, difensore che viene. Si perché Marino, perso Marì, è stato in grado di rimpiazzarlo con il giovane Jaka Bijol dal CSKA Mosca, ma potrebbe non essere finita qui. Il direttore dell'area tecnica dei friulani in questi giorni si è mosso per un giovane prospetto brasiliano in forza al San Paolo. Si tratta di Luizao, centrale classe '02, già in orbita Nazionale verdeoro. La concorrenza per accaparrarsi il giovane difensore è delle più agguerrite, con Benfica e Porto a guidare la fila delle pretendenti. Vedremo se Marino avrà l'asso nella manica per convincere il ragazzo a compiere prima un passo intermedio. Al momento, però, quella di Luizao resta solo una suggestione, con il reparto arretrato folto dalla presenza ormai in pianta stabile di giovani come Benkovic e Abankwah. Nel mentre, non perderti le novità in vista della sfida contro i rossoneri <<<