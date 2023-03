Notizie Udinese – Il titolare è Ebosele o Ehizibue? / Ballottaggio in fascia

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo nasce un nuovo ballottaggio in fascia

Redazione

In quel di Bergamo potrebbe essere nata una nuova stella per l'Udinese. Stiamo parlando di un giocatore di buon livello e che ha dimostrato di poter dire la sua nel calcio italiano senza grossi problemi. Festy Ebosele vuole essere a tutti i costi protagonista in vista dei prossimi incontri di campionato. La prestazione fornita contro l'Atalanta fa ben sperare anche e solo in ottica futura. Adesso, però, nasce una nuova incognita per il tecnico Andrea Sottil. Il mister dei bianconeri deve iniziare a valutare quello che si prospetta essere un nuovo ballottaggio sulla fascia a tutti gli effetti. Ecco chi parte favorito.

Il calciatore che è pronto a sfidareFesty Ebosele per una maglia da titolare in quel di Bergamo non era presente per via di una squalifica e stiamo parlando di Kingsley Ehizibue. Le prestazioni dell'esterno nigeriano sono abbastanza deludenti. Il giocatore era partito al meglio con un ottimo gol contro la Sampdoria di Dejan Stankovic, ma nell'ultimo periodo non riesce più a garantire le stesse prestazioni. Ora non sarà facile fronteggiare anche la nuova concorrenza che arriva in bianconero. Ebosele ha sicuramente tutte le carte in regola per prendersi una maglia da titolare e lo ha anche dimostrato nel corso delle amichevoli invernali, dove spesso è stato tra i migliori in campo.

Parte il ballottaggio — Adesso inizia un vero e proprio nuovo capitolo per la squadra di Andrea Sottil e per la sua fascia destra, con una concorrenza che potrebbe essere spietata ed anche alzare il livello delle prestazioni dei due calciatori messi sotto osservazione. Al momento è troppo presto per captare chi sarà il titolare in vista del prossimo incontro con l'Empoli, non ci resta che attendere delle nuove informazioni.