News Udinese – Chi è il titolare sulle fasce? / Tutto quello che sappiamo

La squadra continua a lavorare intensamente verso il prossimo impegno, ma iniziano i seri dubbi di formazione per mister Gotti

Redazione

La società bianconera continua a lavorare intensamente in vista del prossimo impegno, stiamo parlando dello contro che vedrà affrontarsi l'Udinese e i campioni d'Italia. Dopo i quattro pareggi di fila, ora la società friulana vorrebbe tornare alla vittoria. Quale palcoscenico, potrebbe essere migliore dello stadio San Siro per potersi togliere un enorme soddisfazione? Il team guidato da Luca Gotti sa già che sarà un match difficilissimo e ricco di colpi di scena, però fino alla fine vorrà dare tutto e sicuramente non si accontenterà di una semplice buona prestazione. Andiamo a vedere intanto uno dei rebus più importanti di questo inizio di stagione, chi sono i titolari sulle fasce?

Situazione sulla destra

Per quanto riguarda la fascia destra, i dubbi sono molto pochi, fino a questo momento, salvo qualche eccezione il proprietario è stato uno solo e stiamo parlando di Nahuel Molina. Questo non per demerito del suo "avversario", ma semplicemente perché al momento il titolare della nazionale argentina non può essere messo in disparte. Brandon Soppy ha sicuramente un futuro radioso davanti a lui, ma al momento non ha ancora raggiunto le capacità e la forza del giocatore sudamericano. A sinistra la faccenda sembra molto più complessa. Ecco tutte le novità.

Sula sinistra invece...

Per quanto riguarda l'altra fascia, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Ogni partita ci sono sempre delle differenze. Al momento non si è ancora avuta la conferma su chi sarà il titolare e padrona della fascia sinistra. Un piccolo vantaggio lo sta avendo Destiny Udogie, dato che gioca con più continuità di Stryger Larsen ed inoltre dimostra una continuità pazzesca per essere soltanto un 2002. Probabilmente per tutta la stagione i due giocatori si contenderanno la titolarità sui campi del Bruseschi, ma alla fine, dato che il danese andrà anche in scadenza, dovrebbe spuntarla l'italiano.