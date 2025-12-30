Udinese News – Kamara rivede la titolarità? Il punto attuale

Subentrato contro la Fiorentina e contro la Lazio, Hassane Kamara sembra essere guarito dall'infortunio e ora potrebbe partire titolare. Runjaic e la squadra hanno fatto sacrifici per tamponare la fascia sinistra dell'Udinese dal momento che Zemura rimarrà ancora out.
Per la sfida contro il Como, Kamara potrebbe tornare titolare dal primo minuto: Runjaic valuta le possibili scelte
L'esterno africano non sarà a diposizione contro il Como pertanto le scelte sono due: Kamara dal primo minuto oppure il jolly Bertola. L'ex Spezia ha fatto abbastanza bene nelle ultime due sfide e se Runjaic non dovesse fidarsi dell'ivoriano, lui sarebbe la prima ed unica scelta.
Rui Modesto, Ehizibue e Zanoli sembrano essere destinati per la fascia destra. L'unico potrebbe essere Modesto che ha già giocato in quella zona ma non dal primo minuto. Le ultime di mercato:Regalo di Natale dei Pozzo? Arriva il bomber <<<
