Udinese News – Kamara rivede la titolarità? Il punto attuale

Subentrato contro la Fiorentina e contro la Lazio, Hassane Kamara sembra essere guarito dall'infortunio e ora potrebbe partire titolare. Runjaic e la squadra hanno fatto sacrifici per tamponare la fascia sinistra dell'Udinese dal momento che Zemura rimarrà ancora out.

L'esterno africano non sarà a diposizione contro il Como pertanto le scelte sono due: Kamara dal primo minuto oppure il jolly Bertola. L'ex Spezia ha fatto abbastanza bene nelle ultime due sfide e se Runjaic non dovesse fidarsi dell'ivoriano, lui sarebbe la prima ed unica scelta.