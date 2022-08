Monza-Udinese | Il Top e il Flop della prima vittoria dei friulani

I bianconeri hanno ribaltato il vantaggio brianzolo e hanno messo in cascina la prima vittoria in campionato

Redazione

Si è concluso da poco il terzo incontro di campionato dei bianconeri. È finalmente arrivata la prima vittoria in Serie A per i friulani, che in un colpo solo hanno dato un volto nuovo alla propria classifica e fatto sprofondare il Monza nell'abisso. Nel corso dei novanta minuti sono stati diversi i giocatori a superare le aspettative, mentre c'è stato anche chi ha deluso nel complesso. Non perdiamo altro tempo e scopriamo subito chi sono i top ed i flop di questo incontro con il Monza.

Il Top

Il migliore in campo è stato senza dubbio Destiny Udogie. Il laterale della nazionale ha trovato la rete che ha consegnato i tre punti alla formazione friulana, al termine di una grande azione corale. Oltre al gol, Udogie è stato protagonista di un'ottima gara, sia in fase di spinta che di copertura. Ogni tanto si perde ancora in qualche leziosismo di troppo, ma quando conta sa sferrare il colpo del campione. al Tottenham si staranno sfregando le mani. Imprescindibile per i meccanismi tattici di Sottil. Leader tecnico.

Il Flop

Altra prestazione sottotono per il numero dieci bianconero. La squadra si appoggia sempre su di lui, ma spesso tiene troppo il pallone e non riesce a servire i compagni nel migliore dei modi. Il faro tecnico della squadra è spento anche questo pomeriggio. Il brillante finalizzatore dell'anno scorso pare un lontano parente, con Deulofeu che sbaglia gol non da lui (quello nel primo tempo clamoroso). Lo spagnolo appare frettoloso, poco lucido, nervoso. Sintomi di un qualcosa che non va. La sostituzione al '65, sul punteggio di 1.1, è un segnale inequivocabile. Deulofeu deve ora mettere da parte questo periodo no e tornare il leader di cui l'Udinese ha bisogno. Così non ci siamo.