Udinese – Il top ed il flop della ventiduesima giornata: “Sorpresa negativa”

Si conclude la ventitreesima giornata di campionato. L'incontro tra Udinese e piemontesi è sempre unico, anche oggi mantenute le aspettative

Si è da poco conclusa la partita tra l'Udinese di Gabriele Cioffi e i bianconer i guidati da Max Allegri. Un match sempre molto sentito da tutti i tifosi delle zebrette. Vediamo chi ha deluso e chi ha sorpreso nel corso di questa serata. Incredibilmente gli errori peggiori sono arrivati da chi non ti aspetti. Va analizzata nei dettagli la partita ed anche tutti gli avvenimenti degni di nota. Sicuramente dal flop di giornata ci si aspetta molto di più. Partiamo , però, dal top .

Continua a migliorare giorno dopo giorno, partita dopo partita. I suoi livelli iniziano ad essere veramente alti ed ora bisogna soltanto aggiungere della continuità. Oggi è riuscito a fermare Kulusevski nel primo tempo e Bernardeschi nel secondo. Il giocatore al centro del discorso è l'esterno sinistro italiano Destiny Udogie . Un vero e proprio affare fatto dalla dirigenza bianconera. Un giocatore giovanissimo e le cifre dell'affare parlano chiaro. Con pochi milioni di euro il patron Pozzo si è assicurato un talento dal grande futuro. L'esterno resta una delle poche certezze e note positive di questa partita. Passiamo ora alle note negative , stiamo parlando del flop di giornata. Sicuramente da lui ci si aspetta sempre molto, ma oggi non è riuscito a mantenere le aspettative .

Nonostante sia Beto che Zeegelaar abbiano giocato una partita sottotono. La vera delusione di giornata è il capitano olandese Bram Nuytinck. La partita era bloccata e i bianconeri di Max Allegri non riuscivano a trovare il bandalo della matassa, fino a quando su un'imbucata di Moise Kean, il centrale bianconero non riesce a deviare il pallone e mette davanti alla porta Paulo Dybala. Il numero dieci argentino ringrazia e firma il gol del vantaggio che ha influito decisivamente sul risultato finale. Intanto non perderti i voti assegnati ai protagonisti dell'incontro. Ecco le pagelle <<<