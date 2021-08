Udinese-Ascoli, i top e flop del primo match stagionale

L'Udinese supera senza troppi problemi l'Ascoli nel primo turno di Coppa Italia. Vediamo i top e flop del match

Redazione

Per l'Udinese, la stagione 2021-2022 non poteva iniziare in modo migliore. Vittoria per 3-1 contro l'Ascoli e passaggio del turno guadagnato. Ai sedicesimi di finale i ragazzi di Gotti affronteranno la vincente tra Brescia-Crotone. In palio ci sono gli ottavi di finale contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Ma andiamo a vedere quali sono stati i migliori ed i peggiori nella partita di ieri sera.

Top

Pereyra - Non possiamo non parire dal Tucu Pereyra. Senza De Paul, è lui che si prende la scena. Al decimo minuto sfrutta un clamoroso errore di Leali per segnare la rete che sblocca il match. Nella ripresa, prima effettua l'assist per il gol di Molina, mentre due minuti dopo realizza una doppietta con una giocata spettacolare. E’ una meraviglia per gli occhi vederlo giocare. Se continua così ci sarà da divertirsi.

Molina - Reduce dalla vittoria in Copa America, è stato uno degli ultimi ad unirsi alla squadra. Dovrebbe essere quello più indietro di condizione, ma invece corre sulla fascia destra dal primo all'ultimo minuto. Ad inizio ripresa segna il gol del 2-0: violento tiro che sbatte sul palo interno e finisce alle spalle di Leali. Festeggia al meglio il rinnovo di contratto.

Silvestri -L'avversario non era dei più temibili, ma il nuovo portiere friulano dimostra sicurezza ed affidabilità. Nel primo tempo neutralizza senza problemi due conclusioni di Fabbrini. Nella ripresa compie un miracolo sul tiro ravvicinato di Bidaoui. Non può nulla sul gol dell'Ascoli.

Makengo - Vogliamo menzionare anche il giovane francese. E’ auore di un' ottima partita, portando sia qualità che quantità. Duetta molto bene sulla sinistra con Udogie e recupera anche diversi palloni. Il ragazzo è da tenere d'occhio. Ha ampi margini di miglioramento. Ma passiamo ai peggiori in campo.

Flop

Leali - Non ci sono dubbi: il peggiore in campo è Nicola Leali. Al decimo minuto compie un errore disastroso che condiziona l'andamento del match. Anche sul gol di Molina non è perfetto e viene punito sul primo palo. Una giornata no capita a tutti. C'è tempo per rifarsi. Nel frattempo, ecco le pagelle di Udinese-Ascoli. Tutti i voti! <<<