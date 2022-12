Udinese-Lecce / Il top e il flop di giornata: Beto devastante e ritrovato

Ecco il top ed il flop di giornata tra i bianconeri di Sottil e il club salentino guidato da Baroni. Un giocatore ha sorpreso tutti

Redazione

La squadra bianconera oggi è scesa in campo per un test amichevole di grande valore. Da una parte la società friulana e dall'altra il Lecce, capace un mese fa di mettere in grande difficoltà i bianconeri. L'incontro è stato molto piacevole ed ha dato la possibilità di vedere all'opera tutti i giocatori più importanti della squadra, compresi i rientri di Becao e Makengo. In un match dominato dall'Udinese abbiamo comunque scelto chi ci ha sorpreso e chi ci ha un pochino deluso, anche se non ci sono stati particolari insufficienze. Ecco chi si prende lo scettro di migliore in campo dopo il match odierno.

Il migliore in campo di oggi è finalmente Norberto Beto. L'attaccante portoghese è stato protagonista di una prova caparbia, rendendosi spesso pericoloso dalle parti di Bleve. Autentico enigma per la retroguardia salentina con i suoi continui scatti in profondità, ha il merito di portare in vantaggio i bianconeri grazie a un diagonale imparabile. Per tanti giocatori che hanno sorpreso ce ne sono anche altri che hanno deluso. Ecco chi è stato il flop di giornata.

Il flop di giornata — Non è un vero e proprio flop, ma se dobbiamo trovare qualcuno che può fare meglio per i mezzi che ha, sicuramente quel giocatore è Kingsley Ehizibue. L'ex laterale del Colonia ha messo in mostra diversi miglioramenti dal suo arrivo, ma spesso a una scelta giusta abbina una scelta senza senso. Dovrà impegnarsi nell'essere meno impreciso se no il suo minutaggio nella seconda parte di stagione sarà ristretto.