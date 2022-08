Udinese – Il top ed il flop del match contro i campioni d’Italia

Si è conclusa da pochissimo la prima partita di questa stagione per la società bianconera. Stiamo parlando di una squadra con grande voglia di fare e di sorprendere che, però, non è riuscita a fare la differenza fino in fondo. Oggi la possibilità di portare dei punti a casa è stata persa per la non curanza dei dettagli. Una partita giocata quasi alla pari con la società campione d'Italia, ma i diversi errori alla fine hanno fatto la differenza. Sicuramente ci sono stati dei giocatori che hanno sorpreso ed altri che hanno deluso le aspettative. Tutto sommato ci si aspettava di più da alcuni dei talenti più importanti e che lo hanno dimostrato nel corso della precedente stagione.