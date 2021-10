Atalanta – Udinese / Il top e flop del nono match stagionale

Eccoci con il top e flop della nona giornata di campionato. Un match che non ha annoiato, pieno di colpi di scena e sorprese

L'Udinese non muore mai. Ancora una volta, i friulani hanno reagito da veri uomini. Quando tutto sembrava ormai perduto, il gol di Beto ha fatto esplodere di gioia i tifosi. I ragazzi di Gotti devono ripartire da qui. Nel prossimo match, i bianconeri ospiteranno alla Dacia Arena l'Hellas Verona. Ma non corriamo troppo. Prima, andiamo a vedere il top ed il flop della gara per quanto riguarda i bianconeri. Partiamo dal primo.

Top

Il migliore in campo, nonchè eroe di giornata è Beto. Il portoghese ha fornito un'altra prestazione di livello. Ha corso, lottato, difesa, fatto salire la squadra e...dulcis in fundo, anche segnato. Al 93' ha impattato alla perfezione il cross di Lazar Samardzic e regalato un punto d'oro ai bianconeri. E’ un attaccante completo. Proprioo quello che è mancato all'Udinese negli utlimi anni. Ad oggi è forse uno dei migliori acquisti fatti dalla società nelle ultime 2-3 stagioni. Il bello è che ha ancora tanto margine per migliorare e continuare a far volare i friulani. Passiamo al peggiore in campo. Ecco chi è.

Flop

Oggi è difficile assegnare il ''premio'' di peggiore in campo. La squadra ha fornito una buona prestazione. Tuttavia, se proprio dobbiamo scegliere, possiamo dire che Samir ha giocato leggermente sottotono. Il brasiliano aveva il duro compito di marcare Josip Ilicic. Nel primo tempo, lo sloveno ha avuto vita facile. Il difensore friulano è andato in seria difficoltà ed è stato anche ammonito per un fallo proprio sull'ex Fiorentina. Nella ripresa, invece, il classe '94 ha alzato il livello ed infatti Ilicic si è reso meno pericoloso. Menzioniamo anche Ignacio Pussetto. Senza Deulofeu e Pereyra avrebbe dovuto caricarsi la squadra sulle spalle e prendersi maggiore responsabilità. Invece, non ha inciso minimamente. Deve ancora ritrovare la migliore condizione. Nel frattempo, ecco le pagelle di Mondo Udinese. Siete d'accordo con questi voti? <<<