Udinese – Venezia / Il top e il flop della seconda giornata di campionato

Scopri con la redazione di MondoUdinese.it chi è stato il top e chi il flop, nel secondo impegno stagionale, contro il Venezia

Il giocatore che più di tutti è riuscito a farsi valere in questi 90' minuti è stato sicuramente Nacho Pussetto. Tornava da un infortunio abbastanza serio e non si avevano sicurezze riguardanti le sue condizioni. Lui spegne tutte le voci con una prestazione superba, gioca un grande calcio e riesce sempre a farsi trovare al posto giusto al momento giusto. Non a caso segna il gol dell'1-0 con un'azione degna dei migliori bomber. Stop di petto nell'area piccola e destro su cui il portiere del Venezia non può nulla. Se la punta argentina inizia a giocare costantemente in questo modo, non c'è bisogno di operare ancora sul mercato. Segui l'articolo per vedere insieme a noi chi è stato il flop di giornata. Decisamente sottotono.