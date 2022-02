Udinese-Torino / Cioffi: ”Nuytinck e Walace fuori? Ecco il motivo”

Al termine del match vinto per 2-0 contro il Torino, mister Gabriele Cioffi è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le sue dichiarazioni

Ecco il commento di msiter Cioffi. ''Questa vittoria ha un valore incredibile. Grande merito ai ragazzi. E’ stata una prestazione di volontà. La nostra forza è il gruppo ed oggi lo abbiamo dimostrato a pieno. Nuytinck e Walace fuori? Sono scelte tecniche . Come dicevo prima, la nostra forza è il gruppo. Oggi hanno giocato cinque nuovi acquisti o comunque giocatori poco valorizzati e hanno fornito una grande prestazione. Chi è entrato, forse, ha fatto un pò di più di chi è uscito. Questo è un grande valore. Il merito è del gruppo. Questa è la nostra forza e ce la vogliamo portare avanti fino a fine campionato''.

Il tecnico toscano ha poi parlato del reparto offensivo. ''Beto e Success insieme a Deulofeu? Noi abbiamo un'dentità chiara che oggi abbiamo messo su un banco di prova contro un avversario molto aggressivo e che ha tante linee di passaggio. Il Torino è una squadra cattiva, ma con un gioco preciso. Svio la domanda dicendo che chi gioca gioca. Questo è l'umore che dobbiamo portare avanti fino a fine campionato. Beto e Success hanno fatto una buona partita, ma così come tutti gli altri. Molina? Ripeto, la nostra forza è il gruppo. Il nostro obiettivo è la salvezza. Chi gioca gioca, non voglio parlare dei singoli. Ho visto la volontà e la voglia di vincere. Il Torino è una squadra che nella metà campo avversaria è forte, quindi non era giusto aspettarli, ma abbiamo voluto andarli a prendere subito''. Nel frattempo, ecco le pagelle del match. Tanti buoni voti <<<