Udinese-Torino / Il top e flop del match della Dacia Arena

Alla Dacia Arena è andata in scena la partita tra Udinese e Torino. Vittoria dei friulani 2-0. Andiamo a vedere il top e flop dell'incontro

Redazione

Alla Dacia Arena è andato in scena un match duro, maschio e combattuto, in cui le due squadre non si sono risparmiate. Alla fine, l'Udinese è riuscita a portarsi a casa la vittoria grazie ai gol di Molina e Pussetto. Grande intuizione di mister Gabriele Cioffi che ha indovinato i due cambi. Clamorosa beffa per il Torino di Ivan Juric. Nel prossimo match, i friulani affronteranno allo stadio Bentegodi il Verona dell'ex Igor Tudor. Ma non corriamo troppo. Prima, andiamo a vedere il top ed il flop della gara per quanto riguarda i bianconeri. Partiamo dal primo.

Top

Questo pomeriggio, diversi giocatori friulani hanno disputato un buon match. Per esempio, Marco Silvestri è stato decisivo con un bell'intervento su Singo. Rodrigo Becao e Marì hanno annullato gli attaccanti granata, mentre Udogie ha vinto il duello con Singo. Tuttavia, il premio di mvp abbiamo deciso di assegnarlo a Nahuel Molina. L'argentino ha segnato un gol pesantissimo. Punizione vincente al 93' e tre punti d'oro portati a casa. L'ultimo successo dell'Udinese alla Dacia Arena risaliva allo scorso sette novembre. Menzione di merito anche a Ignacio Pussetto. Il classe '95 è entrato in campo con il piglio giusto. Nel finale, si è procurato il rigore poi trasformato da lui stesso. Speriamo possa continuare così. Ma non finisce qui. Passiamo al peggiore in campo. Ecco di chi si tratta.

Flop

A malincuore, oggi il premio di peggiore in campo va a Norberto Beto. Il portoghese non ha fatto una bruttissima partita, ma da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più. Come sempre, ha corso e lottato su ogni pallone, ma ha peccato di precisione. Inoltre, non è riuscito a concretizzare diverse ripartenze e troppe volte è stato colto in posizione di fuorigioco.