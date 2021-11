Torino-Udinese / Il commento del match: c’è tanto rammarico

Il commento della tredicesima giornata di campionato. Riviviamo il match tra Udinese e Torino minuto per minuto

Redazione

Serata da dimenticare per l'Udinese che allo stadio Olimpico Grande Torino è stata sconfitta per 2-1 dai padroni di casa. Decisivi i gol di Brekalo e Bremer. A nulla è servita la rete di Forestieri. C'è tanto rammarico perchè se i ragazzi di Gotti si fossero svegliati prima, probabilmente non avrebbero perso. Riviviamo, minuto per minuto, le emozioni di questa gara.

Primo tempo

Inizio da incubo per l’Udinese. I ragazzi di Juric entrano in campo più convinti e grintosi. Non a caso, dopo soli otto minuti il Torino passa in vantaggio: rinvio lungo di Milinkovic, Belotti fa la sponda per Brekalo che di prima intenzione calcia di destro dai trenta metri. Il tiro finisce all’anoglino basso, Silvestri, complice anche una scivolata, non riesce ad intervenire. Con il passare del tempo, i friulani crescono d’intensità. Al 25’ Milinkovic Savic compie un vero e proprio miracolo sul tiro a botta sicura di Pussetto. È una partita dura. Le squadre non si risparmiano. Il primo tempo termina 1-0 per i padroni di casa. Passiamo alla ripresa.

Secondo tempo

Il secondo tempo inizia come il primo. L’Udinese entra in campo troppo morbida e rischia grosso dopo appena un minuto. Molina regala palla a Belotti che si invola verso la porta di Silvestri. Fortunatamente l’intervento di Nuytinck salva tutto. Sul conseguente calcio d’angolo però, il Torino raddoppia. Dopo una serie di rimpalli e di batti e ribatti, Bremer segna il gol del 2-0. Successivamente, Pobega con un potente mancino sfiora il tris. Gotti prova a dare uno scossa con i cambi. Spazio al 4-2-3-1 con Forestieri ed Arslan al posto di Nuytinck e Pussetto. I friulani si rendono pericolosi con il tiro di Beto, ma Djidji si immola. Al 77', l'episodio che riapre il match. Calcio di punizione battuto da Forestieri e pallone che si insacca alle spalle di un non perfetto Milinkovi Savic. Il serbo si riscatta poco dopo con due grandi parate. La prima su Arslan e la seconda su Samardzic. Purtroppo lo sforzo finale non porta al desiderato pareggio. Torino batte Udinese 2-1. Nel frattempo, non perdere le pagelle del match. Ci sono molte sorprese <<<