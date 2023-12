Torino-Udinese 1-1 / Parla Cioffi: “Con la vittoria ci andavo a braccetto…”

Ecco le dichiarazioni (in conferenza) del tecnico bianconero Gabriele Cioffi alla fine dell'incontro di campionato tra l'Udinese e il Torino

Alla fine dell'incontro di campionato tra l'Udinese e il Torino ha detto la sua il tecnico bianconero Gabriele Cioffi. Non perdiamo tempo e passiamo subito alle dichiarazioni del mister.

Cosa è mancato oggi alla sua squadra? — "Io la vittoria non l'ho accarezzata ce l'avevo a braccetto e ci stavo andando a casa. Noi abbiamo avuto più occasioni gol, concedendo più possesso al Torino. Ai punti nonostante noi fossimo più velenosi il pareggio è giusto, ma c'è l'amaro in bocca per non farsi un natale con tre punti in tasca".

L'Udinese ha un problema portiere? — "Io non ho rivisto il gol. Di conseguenza non commento errori dei miei ragazzi".

I punti persi sono un po' tanti. Come si fa a lavorare sui minuti finali? — "Come hai visto te, tu hai visto una squadra che attacca. Il Sassuolo è una partita che non va considerata. Contro il Sassuolo siamo stati 36 minuti in dieci ed è stato da eroi, anche se a parte i rigori non abbiamo concesso gol. Oggi l'atteggiamento della squadra che vuole vincere ed ha intenzione di non fermarsi e continuare a vincere. Credo anche che nella comunicazione bisogna stare attenti, la mia squadra gioca sempre per vincere e giocare per vincere. Un momento in cui facciamo le cose

Un commento sulla prestazione di Zarraga e la sua importanza? — "Zarraga per me è un intoccabile. Un motore incredibile per la squadra e mi serve tantissimo anche durante gli allenamenti. Lui assieme a Kabasele è un vero e proprio motore sano all'interno dello spogliatoio. Stiamo parlando di un calciatore davvero importante e che può fare la differenza. Io non commento quello che è successo con lui prima di me, ma da quando ci sono io posso dire che sta diventando pian piano un intoccabile".

