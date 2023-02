News Udinese / Torino: contro i bianconeri un nuovo centrocampo

I granata si sono assicurati uno dei giovani centrocampisti più interessanti della Serie A, ma Juric avrebbe voluto non perdere Lukic

L'Udinese per continuare la propria rincorsa all'Europa deve passare da un crocevia importante contro una diretta concorrente, ovvero lo scontro contro il Torino di domenica pomeriggio. Il club guidato dal presidente Cairo è stato molto attivo sul mercato, facendo diverse operazioni in entrata e in uscita. Juric aveva chiesto un centrocampista in più, da aggiungere alla rosa già a disposizione, oltre ad un giocatore offensivo. Così il tecnico croato ha riabbracciato Ilic, giocatore di prospettiva che proprio il l'attuale allenatore granata aveva lanciato a Verona, ma ha perso Lukic, nonostante fino all’ultimo (la lite di Empoli è una prova) abbia tentato di convincere il club a rimandare il trasferimento, almeno fino alla prossima estate.

Otre a Ilic sono arrivati Vieira, scambio con Ilkhan, e Gravillon, per tamponare l’assenza di Zima che rischia l’operazione per la lesione del menisco. Non si può non riconoscere la bontà di un’operazione come quella che ha portato Ilic sotto la Mole: giovane, di qualità, in grado di formare con Ricci una delle coppie di centrocampisti in prospettiva più importanti della Serie A.

Una nuova mediana — Un'entrata per un'uscita in mezzo al campo. Poco cambia numericamente, anche se certamente Vieira entrerà ben più spesso nelle rotazioni di quanto non lo facesse Ilkhan. Oggi a Firenze potremo già assaggiare quello che spetterà ai bianconeri domenica prossima. Il Toro non aggiunge, ma resta comunque una squadra molto ostica, Per la programmazione ci penserà ancora una volta Juric.