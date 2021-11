Torino-Udinese / Forestieri: ”Penalizzati dal cambio modulo. Spero…”

Dopo la sconfitta contro il Torino per 2-1, i protagonisti bianconeri sono intervenuti in zona mista. Le loro parole

L'Udinese perde 2-1 contro il Torino. Decisivi i gol di Brekalo e Bremer. Tuttavia, il migliore in campo è stato Milinkovic Savic, autore di tre miracoli. A nulla è servito il bel gol di Fernando Forestieri su punizione a dieci minuti dalla fine. C'è rammarico. Forse, se i friulani avessero giocato come nell'ultimo quarto d'ora, avrebbero evitato la sconfitta. Nel prossimo turno, i bianconeri ospiteranno alla Dacia Arena il Genoa. Ma prima di pensare al futuro, sentiamo i commenti dei giocatori friulani, in zona mista, al termine del match di oggi. Ecco le loro dichiarazioni.

Le parole di Forestieri

Fernando Forestieri, autore del gol del 2-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn. ''Peccato perchè avremmo potuto pareggiare. Il cambio di formazione non ci ha aiutato perchè dal 3-5-2 siamo passati al 3-4-3 e non siamo abituati. Purtroppo è andata così, ma noi siamo a disposizione del mister. Giocare con il Torino è difficile perchè sanno a memoria cosa fare. Quando siamo passati al 4-4-2 li abbiamo messi in difficoltà. Il gol? Dopo ogni allenamento, mi fermo con Arslan e proviamo le punizioni. Spero di giocare di più. Mi alleno al massimo. Ho segnato sia oggi che contro la Samp a Marassi. Voglio entrare e dare in una mano alla squadra, ma se il mister mi schiera dal primo minuto sono contento''.

L'intervento di Arslan

Tolgay Arslan ha parlato ai microfoni di Udinese Tv. ''Per settanta minuti non abbiamo giocato bene, ma poi abbiamo fatto una grande partita e meritavamo il pareggio. Non siamo stati fortunati. Dobbiamo guardare avanti. Siamo una squadra forte e con qualità. Nel primo tempo abbiamo fatto il gioco che voleva il Torino. Troppi lanci lunghi. Questa è stata la chiave della partita. Io sono un giocatore con personalità e carattere''.