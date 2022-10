Udinese Torino 1-2 firmato Pellegri / Highlights e commento del match

Al 14' minuto arriva il primo squillo granata. Grande azione di Vlasic sulla fascia che da fondo campo riesce a trovare Miranchuk al centro dell'area. Lesto il russo a capovolgere verso Ola Aina, freddo nel battere Silvestri con un piattone a fil di palo. Al 20esimo arriva la risposta friulana: Deulofeu da fuori area tenta il tiro a giro che si spegne a millimetri dal palo. Al 26esimo arriva il pareggio: clamoroso errore di Zima che sbaglia il passaggio in disimpegno, dando la possibilità a Udogie di inserirsi e servire Deulofeu che a porta vuota non può sbagliare. Finisce così la prima frazione. Al momento solo un ammonito per parte: Success per i bianconeri e Lazaro per i granata. Passiamo al secondo tempo <<<