La sfida tra l’Udinese di mister Kosta Runjaic E Granata di Marco Baroni sta regalando diversi episodi controversi e da analizzare. La moviola della sfida minuto per minuto.
Torino-Udinese | Gol di Kabasele regolare? La moviola del match
minuto per minuto, la cronaca e soprattutto la moviola della sfida tra i bianconeri di Mister Runjaić e i Granata di Baroni
Primo tempo—
15’ L’Udinese passa in vantaggio grazie a una rete su calcio d’angolo a metterla referto ci ha pensato Christian Kabasele, ma dopo controllo var è stato sanzionato un fallo di mano nell’immediatezza del colpo di testa. Decisione del direttore di gara corretta. Da annotare qualche minuto per controllare le varie situazioni attraverso il monitor.
