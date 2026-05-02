L'Udinese offre l'ennesima prestazione positiva della sua stagione. Una squadra che ha grande voglia di raggiungere un obiettivo che manca da più di 10 stagioni, stiamo parlando dei cinquanta punti ed un piazzamento nella parte sinistra della classifica. Passiamo al commento del match.

Il primo tempo

Il secondo tempo

Una prima frazione di gioco che vede grande pressione da parte dei bianconeri che infatti mettonoe trovano prima il vantaggio con il palo di Buksa e poi il gol di Zaniolo (successivamente annullato). Il momento del vero vantaggio arriva intorno alla mezz'ora con Kingsley Ehizibue che conferma il suo incredibile momento di forma e mette a referto la terza grande prova in circa un mese.Gestione e voglia di colpire al momento giusto, questo è il perno centrale della prova dell'Udinese. La rete di Kristensen conferma una squadra che ha voglia di raggiungere il suo obiettivo finale e negli ultimi minuti rischia niente. Cambiando rapidamente discorso, passiamo a tutti i voti assegnati.