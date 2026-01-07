Torino 1-2 Udinese | Il top e flop del match: Zaniolo e Zanoli si confermano

Terminata qualche istante, la sfida di campionato tra i bianchi neri di Mister Kosta Runjaić e i granata di Marko Baroni. Passiamo al top ed al flop di giornata, due calciatori oltre le più rosee aspettative.
IL TOP—
Il calciatore che ormai è solito entrare in questa speciale graduatoria è Nicolò Zaniolo. Un primo tempo in cui non eccelle, ma il campione si vede in queste situazioni dopo una sfida complessa arriva la rete risolutiva. Non solo l’italiano attaccante, ma anche quello esterno, perché Alessandro Zanoli ha messo a referto una delle migliori prestazioni da quando veste la maglia bianco nera. Passiamo invece a chi ha deluso le aspettative e di conseguenza al flop.
IL FLOP—
Quest’oggi l’11 bianco nero si è superato e ha fornito una prestazione consolidata e caparbia senza grosse spaccature da parte dei singoli. Cambiando rapidamente discorso, passiamo ai voti assegnati al termine del match. Le pagelle di Torino-Udinese <<<
