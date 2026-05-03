Terminata la sfida di campionato tra l'Udinese e il Torino, non perdiamo un istante e passiamo direttamente alle dichiarazioni del tecnico dei bianconeri. Il coach sicuramente soddisfatto per le tre lunghezze aggiunte alla classifica, ma soprattutto per l'obiettivo cinquanta punti che continua ad avvicinarsi. Runjaic: "Siamo molto soddisfatti per come abbiamo giocato oggi, contenti per la vittoria e per aver celebrato nel miglior modo l'anniversario per il terremoto in Friuli". Passiamo alle dichiarazioni integrali.

Le parole di Runjaic

"Il focus odierno va sulla grande prestazione di squadra e di conseguenza sono contento anche per il contributo che ha messo Nicolò Zaniolo. Lui vorrebbe sempre dare di più ed aiutare anche con reti ed assist". Cambiando rapidamente discorso, restiamo sul match ed ecco tutti i voti assegnati.