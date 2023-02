Udinese-Torino / Arriva il match delle prime volte: il motivo

L'Udinese si prepara al prossimo incontro. Quella di domenica sarà la partita delle prime volte per diversi giocatori. Ecco il motivo

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. La partita in programma domani pomeriggio allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 15 è sicuramente un crocevia di questa stagione fatta di alti e bassi. Il match contro una squadra ostica come i granata allenati da Ivan Juric potrà far capire a tutti di che pasta è fatta la formazione bianconera. Bisogna lavorare e dare tutto nonostante delle pesanti assenze, visto che non ci sarà né il numero 10 Gerard Deulofeu che il capitano e numero 37 Roberto Pereyra. Nel frattempo sempre il match di questo weekend potrà essere identificato come quello della prima volta per diversi giocatori: ecco il motivo.

In casa bianconera domani pomeriggio è pronto ad esordire un campione del Mondo nel 2018 con la sua Francia. Se non si fosse capito, stiamo parlando di Florian Thauvin. L'esterno o seconda punta (che dir si voglia) si è allenato già con i compagni più di qualche volta ed ora è pronto per far vedere a tutti le sue capacità. Sa benissimo che il compito che gli spetta non sarà semplice, visto che deve sostituire un giocatore molto importante come Gerry. Florian, però, ha dimostrato di saper mettersi in mostra e soprattutto delle doti tecniche che fanno paura, motivo per cui c'è fiducia nelle sue capacità.

In casa granata — Non solo novità per i bianconeri, ma anche per la società gestita dalla famiglia Cairo ci sarà una prima volta. In questo caso si parla di un centrocampista tanto voluto e desiderato da mister Ivan Juric: Ivan Ilic. Il serbo è pronto per prendersi il centrocampo del Toro nelle mani e quello di domenica sarà il primo vero e proprio banco di prova.