Notizie Udinese – Torino all’orizzonte / Out due top player

Al rientro dalla sosta, l'Udinese ospiterà alla Dacia Arena il Torino. Entrambe le squadre dovranno fare a meno di un top player: il motivo

Redazione

L'Udinese è reduce da un solo punto nelle ultime tre partite di Serie A. Come se non bastasse, il team friulano è stato eliminato anche dalla Coppa Italia. Un gennaio da dimenticare il prima possibile. Per fortuna, adesso arriva la sosta. Mister Cioffi avrà la possibilità di far assimilare al meglio i nuovi meccanismi. Passate queste due settimane di pausa, i bianconeri ospietranno alla Dacia Arena il Torino. Tuttavia, entrambe le squadre dovranno fare a meno del proprio top player. Ecco chi sono.

Gerard Deulofeu

Gerard Deulofeu non potrà prendere parte al match contro il Torino. Lo spagnolo, diffidato, è stato ammonito nel match di Marassi e dovrà, quindi, scontare un turno di squalifica. L' attaccante, ultimamente, è sembrato un pò nervoso. Nelle ultime cinque partite, ha ricevuto ben quattro cartellini gialli. Nonostante questo, la stagione del classe '94 rimane positiva: sei gol e due assist in diciannove presenze. Senza Pereyra, è lui il leader della squadra. Tutte le azioni pericolose passano per i suoi piedi. Sarà sicuramente un'assenza pesante, ma c'è Isaac Success che vuole rendersi protagonista. Passiamo al Torino.

Gleison Bremer

Gleison Bremer non partirà per Udine per lo stesso motivo di Deulofeu. Anche il brasiliano dovrà scontare la squalifica per somma di ammonizioni. Il classe '97 sta disputando un'altra stagione ad alti livelli. Non a caso, il suo nome è stato accostato a diversi top team sia italiani che esteri. La sua assenza potrebbe avvantaggiare gli attaccanti bianconeri, soprattutto bomber Beto desideroso di raggiungere al più presto la doppia cifra di gol realizzati. Tuttavia, sarà importante non sottovalutare l'avversario. Anche senza Bremer, il Torino rimane una squadra dura ed ostica. Nel frattempo, torniamo a parlare di mercato. Il direttore dell'Area Tecnica Pierpalo Marino pensa al colpo per il centrocampo. Tre nomi nel mirino. Ecco di chi si tratta <<<