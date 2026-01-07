Le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic al termine di una sfida che ha regalato tre punti a dir poco importanti al club bianconero.
Torino 1-2 Udinese | Parla Mister Runjaic: “Miller? Pronto a giocare di più”
Il commento sul match—
”Sono davvero felice per questa vittoria. Abbiamo fato una gara solida, siamo ripartiti dal secondo tempo di Como e con Miller-Karlstrom era più sicuri con il pallone. E' un giocatore solido, è pronto per giocare più minuti. Sono contento, anche se la nostra squadra sta crescendo di settimana in settimana. Contento per la prima vittoria del 2026”.
Quale può essere la vera Udinese?—
”La squadra bianconera si trova a 25 punti e sinceramente credo sia in media con quello che poteva fare e ci aspettavamo. Assieme a Parma, Lecce e Como siamo la squadra meno esperta di questo campionato. Ragioniamo partita per partita, ma vogliamo arrivare nella parte sinistra della classifica”.
