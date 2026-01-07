Torino-Udinese | Parla Nani: “Atta a gennaio non si vende”

Il Torino l’Udinese sono alle porte per il prossimo incontro di campionato e qualche istante prima del fischio di inizio ha detto la sua Il Group Techincal Director, Gianluca Nani. Ecco le sue dichiarazioni.
La sfida tra Torino e Udinese alle porte poco prima del fischio di inizio ha detto la sua il direttorca Gianluca Nani
“L’offerta arrivata per Atta non la consideriamo un’offerta importante, anche se c’è sempre massimo rispetto per chi ci offre del denaro. Non abbiamo intenzione di vendere Atta, è un giocatore straordinario e deve ancora completare il suo processo di crescita in bianconero. A me per caratteristiche ricorda Zidane o Bellingham, sicuramente terminerà questa stagione con la nostra maglia”. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Tre ai saluti: tutti i dettagli <<<
