Udinese – Torino / Nahuel Molina nel postpartita: “Stiamo cambiando…”

Il team bianconero torna alla vittoria in casa dopo quasi tre mesi. Scopri le dichiarazione del protagonista e autore del gol vittoria Molina

Il team bianconero dopo ben tre mesi riesce a tornare alla vittoria in casa. Una partita dalle mille emozioni che non ha risparmiato nessun colpo di scena, l'Udinese non ha mollato mai e proprio durante gli ultimi minuti di recupero è riuscito a vincerla. Una vittoria che allontana gli spettri della zona retrocessione, due gol che rialzano il team e fanno capire a tutti di che pasta sia fatta la squadra di Gabriele Cioffi. Intanto andiamo a vedere l'intervista al MVP Nahuel Molina.