Udinese-Torino 2-1 / La primavera continua a vincere: il riassunto

Redazione

La Primavera dopo un avvio di stagione da mani nei capelli, ora non viene fermata da nessuno. La squadra allenata da Jari Sturm ottiene il secondo successo consecutivo e continua a scalare dai bassifondi della classifica di questo campionato. Sicuramente la salvezza resta ancora lontana ma qualcosa sembra essere cambiato e l'impressione è quella che il team se la possa giocare contro qualunque avversaria. Oggi, in casa, contro un Torino che sta dominando questo campionato è arrivata una prova davvero matura. Adesso andiamo a vedere il riassunto di questo match incredibile. Tre punti fondamentali per provare a raggiungere una salvezza che sembrava insperata.

La partita contro il Torino si è conclusa sul risultato di 2-1 per i bianconeri (come si può evincere dal titolo). I marcatori sono stati Asante e Ulineia. Il primo sappiamo che non è arrivato a caso ed anzi si sta facendo valere nonostante il trasferimento tutt'altro che semplice e il cambio totale di cultura e di metodo d'allenamento. Ricordiamo che l'attaccante ha solo diciotto anni e si è trasferito quest'estate dal suo paese natale: il Ghana. Nonostante tutti questi cambi, quello odierno è il secondo gol della sua stagione e con il passare del tempo vuole anche prendersi un ruolo importante con la prima squadra.

La classifica — Al momento l'Udinese resta al penultimo posto, ma con i sette punti ottenuti nelle ultime tre settimane il balzo resta notevole. Ora la salvezza dista solamente quattro lunghezze che rispetto a quelle di fine novembre sono un piccolo capolavoro. La squadra sicuramente non deve restare sugli allori, ma continuare a giocare e dare il massimo per poter scalare la classifica visto che il suo lavoro è solamente all'inizio.