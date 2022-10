Udinese-Torino / La scelta di Juric su Sanabria: ecco se il bomber ci sarà

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Il Torino nel frattempo prende la scelta sul centravanti

Redazione

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato, stiamo parlando di una partita tutt'altro che semplice visto che dall'altra parte ci sarà una società pronta e con molta voglia di vincere come il Toro di Ivan Juric. La squadra di Andrea Sottil ha molta voglia di cancellare quello che è stato il punto più basso di questa stagione, visto che contro il Monza è arrivata una sconfitta che fa parecchio male. La possibilità per fare bene c'è e i friulani non se la vogliono far scappare. Nelle ultime ore, intanto, sono arrivate delle notizie importanti che riguardano il bomber del Torino. Ecco se ci sarà Antonio Sanabria.

Il centravanti di peso della squadra granata fino a ieri pomeriggio era davanti ad un bivio con una convocazione ed una titolarità che apparevano tutt'altro che scontate. Proprio tra ieri sera e questa mattina sono arrivate delle conferme molto importanti confermate anche dal quotidiano sportivo torinese Tuttosport. Nella sessione d'allenamento pomeridiana, il calciatore granata si è unito a tutti i titolari ed al resto dl gruppo squadra confermando a tutti che la sua presenza domani pomeriggio non dovrebbe essere in dubbio. Dopo questa news, andiamo a vedere come potrebbe scendere in campo la squadra allenata da Ivan Juric.

Così in campo — Le idee del tecnico sono chiare e verrà confermato il più classico dei 3-4-2-1 (suo cavallo di battaglia). La trequarti sarà composta da Nikola Vlasic (una delle sorprese di questo inizio di stagione) e Aleksey Miranchuk, giocatore che è partito molto bene ma è stato fermato da un infortunio ed ora ha grande voglia di riscatto. Dovrebbe partire dalla panchina il serbo Nemanja Radonjic, ma è pronto per entrare e fare la differenza. Come prima punta, invece, verrà confermato il protagonista dell'articolo Tony Sanabria.