Torino – Udinese / Il top ed il flop del match: “Forestieri non basta”

Il migliore e il peggiore dell'incontro tra Udinese e Torino. Diverse le sorprese, ma sicuramente ci hanno fatto divertire

La squadra bianconeraha attraversatoil primo terzo di campionato. Ora toccherà sempre alla squadra allenata da Luca Gotti iniziare ad inanellare risultati positivi nei successivi sei match. Anche le parole del mister confermano che il calendario non è impossibile, di conseguenza bisogna rimanere concentrati e cercare di raggiungere i traguardi migliori possibili. Oggi non è arrivata la vittoria, ma una prestazione comunque positiva. Si gettano le basi per le prossime sette partite, in cui è obbligatorio raccogliere di più. Intanto fiondiamoci nel focus di giornata e vediamo chi si prende lo scettro di top e chi di flop per quanto riguarda questo match.