Udinese-Torino / Il top e il flop di giornata: l’ombra di se stesso

Si è conclusa domenica la sfida tra il Torino di Cairo e l'Udinese dei Pozzo. Non perdere il top e flop di giornata: in pochi si salvano

Redazione

La squadra bianconera si lecca le ferite dopo una settimana che si può definire in un solo modo: disastrosa. Due volte gli uomini di Giampaolo Pozzo sono scesi in campo e sono arrivate due sconfitte, la prima contro il Monza di Raffaele Palladino e la seconda contro il Torino di Ivan Juric. Adesso bisogna rialzare la testa e vincere, riprendendo il percorso perfetto e mantenuto fino al match contro la Lazio. Tornando sul match di ieri non possiamo fare altro che parlare del top e del flop di giornata. Si salvano in pochi, ma un giocatore sembrava quasi l'ombra di se stesso.

Come solito partiamo dal top. Uno dei pochi giocatori che si salva dopo la sconfitta delle 12 e 30 di ieri è il difensore laterale Destiny Udogie. Se arriva il gol che vale un momentaneo pareggio, bisogna dire solamente grazie al giocatore italiano. Mentre il Toro gestisce una palla nella sua metà campo, l'ex Hellas Verona si mostra furbo e riesce a rubare il tempo al difensore centrale. Parte come una fionda, conquista il pallone e davanti al portiere (per non rischiare) la passa sui piedi di Gerard Deulofeu. Dopo il miglior giocatore, passiamo al peggiore: una partita da dimenticare.

Il flop di giornata — Il centrocampista che ha deluso tutti è senza ombra di dubbio Jean Victor Makengo. Il banco di prova era importante, visto che una mediana composta da Sasa Lukic e Samuele Ricci non è affatto male, ma per tutta la partita è sembrato l'ombra di se stesso. Anche quando è arrivata qualche occasione non l'ha colta nel migliore dei modi e i pochi tiri fatti sono stati recuperati dai tifosi dell'Udinese in tribuna. Una partita che deve essere dimenticata il prima possibile. Cambiando rapidamente discorso, ma restando in tema partita non perdere tutte le valutazioni assegnate ieri pomeriggio. Ecco le pagelle di Udinese-Torino <<<