Udinese – Torino / Udogie nel prepartita: “La squadra è…”

Prima del match ha parlato il terzino sinistro bianconero assieme al tecnico Gabriele Cioffi. Andiamo a scoprire le sue affermazioni

La pausa nazionali è finalmente terminata e il team allenato da Gabriele Cioffi si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita tutt'altro che semplice, dato che dall'altra parte ci sarà uno dei team più in forma di tutto il campionato: il Torino. Sicuramente, però, la squadra bianconera farà il possibile per poter portare a casa i tre punti , anche se la situazione resta abbastanza complicata. Non ci si possono permettere ulteriori passi falsi, dato che la distanza dal terz'ultimo posto continua a ridursi. Intanto andiamo a sentire le parole di Destiny Udogie ai microfoni di Dazn nel prepartita.

"I numeri non possono essere contradetti. Vanno però analizzati e devono sempre essere contestualizzati. Non voglio parlare del passato, ma concentrarmi sul presente ovvero la gara contro il Torino. Ho la fortuna di avere giocatori come Deulofeu, Success, Beto, Pussetto e Nostorovski parliamo di cinque prime punte con caratteristiche diverse, ma simili allo stesso tempo. Nessuno farà rimpiangere nessuno. Benkovic sta entrando in forma, ieri con la primavera ha giocato un tempo. Posso dire che è entrato bene in campo, è un giocatore che va ritrovato e io sono qui per questo. Pablo è diverso perché è un giocatore che è arrivato pronto. Si parla di un valore aggiunto per noi".