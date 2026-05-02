L'Udinese e il Torino sono pronte per il match di campionato. Una sfida decisamente complessa per i bianconeri che devono conquistare il loro obiettivo principale (che manca da più di 10 stagioni) i 50 punti. Non perdiamo un secondo ed andiamo subito con le ultime che arrivano dai campi. Lennon Miller e Adam Buksa le novità maggiori e da annotare, ma andiamo con quelle che sono le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

: Maduka Okoye; Thomas Kristensen, Christan Kabasele, Oumar Solet; Kingsley Ehizibue, Arthur Atta, Lennon Miller, Jurgen Ekkelenkamp, Hassane Kamara; Nicolò Zaniolo, Adam Buksa.

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic Simeone, Njie. All: Roberto D'Aversa.

cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e le ultime su una possibile cessione. Udinese e Torino direttamente coinvolte <<<