Udinese-Crotone / Il top e flop del match di Coppa Italia

Eccoci con il top ed il flop dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. L'Udinese vince per 4-0. Ecco qui il migliore ed il peggiore in campo

Redazione

L'Udinese doveva vincere e lo ha fatto. I bianconeri sono entrati in campo con l'atteggiamento giusto. Grinta, cattiveria e voglia di tornare al successo. I ragazzi di Cioffi si sono imposti per 4-0 grazie ai gol di Success e De Maio e alla doppietta di Nacho Pussetto. Ottavi di finale raggiunti. In vista dei prossimi match, c'è fiducia. Sabato, i friulani voleranno a Cagliari per sfidare il club sardo. Ma non corriamo troppo. Prima, andiamo a vedere il top ed il flop della gara per quanto riguarda i bianconeri. Partiamo dal primo.

Top

Questo pomeriggio, quasi tutti i bianconeri, hanno fornito un'ottima prestazione. Il migliore in assoluto è, però, Nacho Pussetto. L'argentino, che non segnava un gol da agosto nel match contro il Venezia, ha realizzato una doppietta. Nel primo tempo, è stato bravo a sfruttare un bel passaggio di Success, mentre nella ripresa ha trovato un gol bellissimo. Tunnel per smarcare il difensore e destro potente all'angolino basso, imparabile per il portiere. Speriamo che queste due reti possano far ritrovare a Pussetto fiducia e morale. L’Udinese ha bisogno della sua versione migliore. Menzione d'onore a Isaac Success. Il nigeriano è stato super decisivo: assist e gol. Passiamo al peggiore in campo. Ecco chi è.

Flop

Naturalmente, non c'è nessuno dell'Udinese che si merita questo ''premio''. Persino coloro entrati nella ripresa, hanno fornito una bella prestazione. Per questo motivo, abbiamo deciso di nominare l'intera difesa del Crotone. In particolare, Giuseppe Cuomo che ha commesso il fallo di mano concedendo il rigore poi trasformato da Success. I calabresi sono stati in difficoltà dal primo all'ultimo minuto. Naturalmente, c'è da ricordare che affrontavano una squadra di una categoria superiore. Tuttavia, avrebbero potuto fare qualcosa in più. Ma non finisce qui. Ecco qui le pagelle della gara stilate dalla nostra www. Voti incredibili <<<