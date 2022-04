Notizie Udinese – Torna in campo domani / Cioffi punta su di lui

Il team bianconero continua il suo processo di crescita e si avvicina al prossimo match. In campo un ritorno importantissimo

Redazione

Il team bianconero continua il suo processo di crescita e la squadra sicuramente non vuole deludere i tifosi in vista del prossimo incontro. Si sta giocando un calcio veramente molto interessante che potrebbe portare Gabriele Cioffi e i suoi uomini molto in alto. Ora come ore il livello della società tranquillizza tutti e molto probabilmente fa anche sognare in grande, dato che si potrebbe raggiungere un traguardo che manca da moltissimo tempo. Stiamo parlando dei 50 punti che la società friulana non raggiunge de oramai nove stagioni consecutive. Intanto mentre ci si avvicina al prossimo incontro, il tecnico vuole puntare su un vero e proprio talento bianconero. Ritorna dalla squalifica e sa che potrà fare la differenza.

Il cuore della squadra

I risultati con lui in campo sono noti a tutti, basta la sua presenza per poter fare la differenza o per lo meno godersi un vero e proprio spettacolo. Se scende sul terreno da gioco riesce a mettere in moto un calcio di tutto rispetto e fa girare al meglio anche il resto del team. Il talento al centro dell'articolo è il centrocampista argentino Roberto "El Tucu" Pereyra che si avvicina al prossimo incontro di campionato e non vede l'ora di tornare subito protagonista. Ecco dove Cioffi lo posizionerà sul campo.

L'idea del mister

Come sempre il ruolo di mezz'ala è affidata al giocatore che più di tutti riesce a rappresentare questo team. Ora deve solo fare il suo calcio per potersi togliere diverse soddisfazioni, il momento non è dei più semplici anche perché bisogna fare a meno della prima punta. Intanto mentre ci si avvicina al prossimo incontro, si lavora duramente anche sul calciomercato. La situazione non è delle più semplici perché tutte vogliono un talento bianconero. Ha conquistato i migliori club del mondo. Un vero e proprio fenomeno <<<