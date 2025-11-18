L’Udinese è sempre più vicina a ritrovare tutti i suoi giocatori. La pausa nazionale sta terminando e rispettivi atleti faranno rientro, pronti per disputare le fare con i propri club.
Udinese – Torna la conferenza stampa di mister Runjaic: data e orario
Mister Kosta Runjaic si prepara a sostenere la prossima conferenza stampa in vista della gara contro il Bologna
Sabato ricomincia il campionato e il mister Kosta Runjaic riprenderà le conferenze stampa prima delle partite. Quella che precede il match contro il Bologna è programmata per venerdì alle 14,30 allo stadio ‘Friuli’.
L'allenatore tedesco fornirà un aggiornamento sulla situazione dopo gli impegni internazionali di alcuni giocatori bianconeri, esaminando i principali argomenti all'interno dell'ambiente friulano.
