News Udinese – Torna la conferenza stampa infrasettimanale! Data e orari

Il tempo di gioire per la vittoria contro il Lecce è già esaurito. Il campionato di Serie A ricomincia presto per l'Udinese con il nuovo turno infrasettimanale valido per la nona giornata. Ciò che conta sarà cercare di mantenere la continuità nei risultati così da poter consolidare il posto nella parte sinistra della classifica.
I tempi sono stretti, il campionato corre verso il nuovo turno infrasettimanale e mister Kosta Runjaic tornerà presto in conferenza stampa
Mister Runjaic tornerà a parlare per fare il punto della situazione in casa bianconera martedì 28 ottobre alle 12 nella conferenza stampa pre Juventus-Udinese. Dopo il primo successo casalingo sul Lecce, la squadra deve già preparare il turno infrasettimanale per la trasferta a Torino di mercoledì 29 ottobre.
