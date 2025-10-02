Il Cagliari è una squadra "vivace" dalle egregie qualità tecniche. Non sarà semplice per mister Runjaic studiare la formazione migliore per l'Udinese. Tre sono i giocatori che rientrano dagli infortuni: ecco il possibile schieramento del tecnico tedesco.
Udinese | Zaniolo e Davis verso la conferma, torna Lovric a centrocampo?
Riprendendo il 3-5-2, in porta ci sarà Razvan Sava. Davanti a sé il trio difensivo dovrebbe essere formato da Solet, Kristensen e Bertola. A centrocampo oltre ad Atta e Karlstrom potrebbe rientrare Sandi Lovric. Il giocatore era in dubbio fino alla scorsa settimana per fastidi di carattere fisico. Adesso sembra pronto a tornare in campo tra i titolari.
Per quanto riguarda il reparto offensivo, Zaniolo accompagnerà l'intramontabile Davis. Alcuni parlano più di un 3-5-1-1, manifestando così il ruolo del trequartista che agisce alle spalle dell'attaccante. Zaniolo potrebbe schierarsi in quella posizione per vedere se ci sarà una miglioria nel suo rendimento. Le ultime di mercato:Iker Bravo ai saluti? Clamorosa bomba di mercato <<<
