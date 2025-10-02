Udinese | Zaniolo e Davis verso la conferma, torna Lovric a centrocampo?

Runjaic sta facendo le sue scelte in vista di Domenica: tra i nomi più quotati torna quello di Sandi Lovric

Il Cagliari è una squadra "vivace" dalle egregie qualità tecniche. Non sarà semplice per mister Runjaic studiare la formazione migliore per l'Udinese . Tre sono i giocatori che rientrano dagli infortuni: ecco il possibile schieramento del tecnico tedesco.

Riprendendo il 3-5-2, in porta ci sarà Razvan Sava. Davanti a sé il trio difensivo dovrebbe essere formato da Solet, Kristensen e Bertola. A centrocampo oltre ad Atta e Karlstrom potrebbe rientrare Sandi Lovric. Il giocatore era in dubbio fino alla scorsa settimana per fastidi di carattere fisico. Adesso sembra pronto a tornare in campo tra i titolari.