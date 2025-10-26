Notizie Udinese – Torna la vittoria ma con un possibile infortunio

La Gazzetta dello sport riporta che Oumar Solet ha lasciato il campo a causa di un infortunio: in preparazione per l'incontro infrasettimanale contro la Juventus mercoledì 29 ottobre, le condizioni del difensore dell’Udinese verranno seguite con grande attenzione.
La vittoria contro il Lecce è stata una vera e propria soddisfazione anche se Solet è uscito per un possibile infortunio
Probabilmente Runjaic dovrà tenere conto di farmi risposare per recuperare il più possibile. Il match contro la vecchia signora sarà di difficile portata senza il difensore francese. Adesso è il tempo di godere della vittoria contro il Lecce.
In settimana verrano fatte le dovute valutazioni e vedremo se Solet potrà riprendere a giocare sin dalla prossima partita. Le valutazioni di ieri: La giornata delle prime volte: le pagelle<<<
