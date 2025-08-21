Mister Kosta Runjaic parlerà con i giornalisti sabato alle 14:00 nella sala stampa del Bluenergy Stadium per introdurre la partita Udinese-Verona. L'accesso per i media sarà garantito attraverso l'ingresso Uffici dello stadio. L'evento verrà trasmesso in diretta su TV 12.
Udinese – Tornano le conferenze stampa! Ecco quando parlerà Runjaic
In occasione della prima gara di campionato mister Runjaic tornerà in conferenza stampa: ecco quando parlerà
Il mister sarà chiamato a rispondere riguardo gli obiettivi prefissati per questa stagione, la forma fisica della squadra, se ci saranno altri colpi di mercato e come si affronterà un Verona rivoluzionato in più zone del campo.
