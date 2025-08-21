Udinese – Tornano le conferenze stampa! Ecco quando parlerà Runjaic

Mister Kosta Runjaic parlerà con i giornalisti sabato alle 14:00 nella sala stampa del Bluenergy Stadium per introdurre la partita Udinese-Verona . L'accesso per i media sarà garantito attraverso l'ingresso Uffici dello stadio. L'evento verrà trasmesso in diretta su TV 12.

Il mister sarà chiamato a rispondere riguardo gli obiettivi prefissati per questa stagione, la forma fisica della squadra, se ci saranno altri colpi di mercato e come si affronterà un Verona rivoluzionato in più zone del campo.