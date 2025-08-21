Mercato Udinese – Pafundi è ufficiale! Ripartirà dalla Serie B

Il giovane talento classe 2006 non rimarrà ad Udine ma vestirà la maglia blucerchiata per la prossima stagione

Lorenzo Focolari Redattore 21 agosto - 11:37

L'augurio che tanti si fanno è che questa volta sia quella buona. Simone Pafundi non rimarrà ad Udine bensì è appena stato ufficializzato il suo prestito alla Sampdoria in Serie B. Si tratta di un passo importante nella carriera del ragazzo. Dopo essere tornato dal prestito con il Losanna, Runjaic ha provato a schierare il giovane in diverse partite con l'Udinese.

Lucca, Thauvin, e Sanchez gli hanno tolto lo spazio necessario per esprimersi e con pochi minuti all'attivo, adesso è giunto il momento di cambiare. Secondo tanti Pafundi sarebbe anche potuto rimanere in squadra viste le cessioni effettuate, ma l'Udinese ha pensato diversamente.

Il suo arrivo a Genova è stimato nelle prossime ore e tutti si augurano che il ragazzo possa trovare quella serenità e quel minutaggio in modo da poter esprimere quel potenziale che Roberto Mancini volle mettere in luce anni fa.