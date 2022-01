Notizie Udinese – Il Toro si avvicina / Occasione per il talentino?

Al rientro dalla sosta, l'Udinese ospiterà alla Dacia Arena il lanciatissimo Torino. Possibile occasione per il giovane talento. Le ultime

Il calciatore al centro dell'articolo è Lazar Samardzic . Fin qui, il tedesco ha avuto pochissimo spazio. E pure, tutti sono convinti del suo talento. In effetti, basta vedere i numeri. In dodici partite, con appena tredici minuti di media, è riuscito a segnare un gol e fornire un assist. Le sue qualità non sono in discussione. E’ anche vero che ancora deve migliorare sia tatticamente che difensivamente. Tuttavia, il miglior allenamento è la partita. Per questo motivo, in vista della prossima gara di campionato, mister Cioffi potrebbe concedergli una chance importante.

Contro il Torino, Gerard Deulofeu non potrà prendere parte al match a causa della squalifca per somma di ammonizioni. Il candidato numero uno per sostituire lo spagnolo dovrebbe essere Isaac Success. Attenzione, però, a Lazar Samardzic. Il tedesco nasce come trequartista, ma può benissimo ricoprire anche altri ruoli. Infatti, non per forza l'ex Lipsia deve scendere in campo al posto di Success. I due possono giocare insieme. In quel caso, sarebbe uno tra Arslan e Makengo a lasciare il posto al classe 2002. In particolare, potrebbe essere proprio il francese, apparso sottotono nelle ultime uscite.