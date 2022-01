News Udinese – Contro il Torino la sua prima chance / Subito titolare

Il giocatore è arrivato da pochissimo, ma contro il Torino potrebbe avere la sua prima chance da titolare. Andiamolo a scoprire nel dettaglio

L'Udinese è stata una delle società più attive sul calciomercato, sono diversi i colpi chiusi dalla dirigenza bianconera. Per l'esattezza parliamo di quattro cessioni e due arrivi. Il team sembra essersi rinforzato sensibilmente, anche se per il momento bisogna ancora valutare i due nuovi innesti. Stiamo parlando di Pablo Marì e del difensore centrale ex Leicester Filip Benkovic. Il primo dei due giocatori si reputa già pronto e non vede l'ora di esordire con la sua nuova casacca. Andiamo a vedere, nel dettaglio, quando ci sarà il suo esordio con le zebrette.

Esordio vicino

Il nuovo difensore centrale spagnolo potrebbe esordire tra pochissimo. Già il prossimo incontro che vedrà opporsi Torino e Udinese potrebbe essere cruciale. Nehuen Perez è in nazionale e di conseguenza potrebbe non rientrare al meglio tra fusi orari e minuti giocati. Proprio per questo motivo l'ex Arsenal, tra le tante, si reputa pronto e non vede l'ora di poter dire la sua. La partita non sarà facile e potrebbe essere un vero e proprio rebus difendere contro una squadra offensiva come il team granata. Intanto andiamo a vedere chi altro potrebbe scendere in campo. Sono molto probabili delle sorprese. Tutte le novità.

Non solo Marì

Il difensore bianconero potrebbe non essere l'unica sorpresa della formazione. In attacco, il tecnico Gabriele Cioffi dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori. Stiamo parlando di Gerard Deulofeu, sostituirlo non sarà semplice. Isaac Success, però, prenota una maglia da titolare dato che nelle ultime partite si è sempre fatto valere sorprendendo i team avversari. Le news di giornata non finiscono qua, scopri tutte le ultime sulla squadra bianconera. Il mercato si sta infiammando e a due giorni dal termine potrebbero esserci delle importanti novità. Andiamo a scoprire tutte le ultime sia in entrata che in uscita. I tifosi tremano <<<