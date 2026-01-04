Notizie Udinese – Squadra in apnea: tra tre giorni c’è il Torino

Dopo il pareggio con la Lazio un altro risultato utile sarebbe stato molto buono per l'Udinese . Il Como ha dimostrato di avere stoffa da vendere soprattutto in casa e così i friulani sono incappati nella seconda sconfitta in tre partite. Il tempo per andare avanti va trovato molto velocemente dal momento che in settimana si giocherà la 19esima giornata di Serie A.

Il prossimo avversario dei friulani sarà il Torino. Runjaic e i suoi giocheranno il 7 Gennaio alle 20:45 al Grande Olimpico e non sarà per niente una gara semplice. I granata sono attesi in campo oggi pertanto i bianconeri hanno un giorno di vantaggio per prepararsi e riposare.