Udinese – Finalmente Kristensen: il traguardo sbloccato

Quasi alla conclusione della sua seconda stagione in Serie A , Thomas Kristensen ha finalmente trovato la sua prima rete con la maglia bianconera. Sebbene non sia un gol memorabile, il suo peso specifico è enorme, poiché ha permesso all’Udinese di conquistare tre punti preziosi dopo due mesi particolarmente difficili.

Il difensore danese è approdato in Friuli nell'estate del 2023 e nella sua prima stagione in A ha collezionato 26 presenze, per un totale di 2. 098 minuti giocati, e ha messo a segno un assist nell'1-1 casalingo contro il Napoli, realizzato da Success, proprio alla quartultima giornata di campionato. In questa stagione, ha già accumulato 22 presenze e 1. 573 minuti sul campo.