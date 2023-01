Udinese | Tramontata la suggestione Brekalo: è in chiusura alla Viola

Il trequartista in forza al Wolfsburg è pronto al ritorno in Italia: ma la maglia non sarà quella bianconera. Atteso a Firenze a ore

Redazione

Visto l'infortunio e il conseguente intervento al ginocchio, Gerard Deulofeu starà lontano dal campo per diverso tempo. Marino è già in cerca di un sostituto valido, in grado di sostituire quello che fin qui è stato il trascinatore della squadra allenata da Andrea Sottil. Serve un giocatore con le sue caratteristiche, in grado di svariare su tutto il fronte d'attacco. Il primo nome sulla lista sembrava quello di Josip Brekalo, giocatore attualmente al Wolfsburg, già passato dalla nostra Serie A con la maglia del Torino. Ma ora lo scenario sembra essere cambiato.

Più Fiorentina che Udinese, a meno di clamorosi scenari nelle prossime ore, per Brekalo. Il calciatore croato, è in scadenza di contratto ma non vuole aspettare giugno. Il Wolfsburg, che lo considera ormai un esubero, è disposto a cederlo subito in cambio soltanto di una percentuale su un'ipotetica futura rivendita, rinunciando quindi ai 3 milioni richiesti in prima battuta.

Affare in dirittura d'arrivo — Nella serata di ieri l'incontro decisivo a Milano tra l'entourage e il direttore sportivo viola Daniele Pradè. Accordo fino al 2027 a 1,5 milioni a stagione, una cifra superiore a quella offerta invece dall'Udinese. Ora manca solo il sì definitivo del club tedesco, che potrebbe già arrivare in mattinata. Poi la fumata bianca. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime in vista del prossimo incontro. Il Verona sarà senza il suo top player <<<